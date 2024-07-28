إجتماع للجنة الوزارة المؤقتة يترأسها نتنياهو اليوم... هذه أجواء الجانب الإسرائيلي

الخطوط اليمنية تستأنف الرحلات المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء

الخطوط اليمنية تستأنف الرحلات المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء

نتانياهو يعود من الولايات المتحدة ويتوجه إلى اجتماع أمني بعد هجوم الجولان