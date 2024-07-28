الخطوط اليمنية تستأنف الرحلات المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخطوط الجوية اليمنية أعلنت في بيان اليوم الأحد أنها ستستأنف الرحلات الجوية المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء الدولي ابتداءً من مساء اليوم.