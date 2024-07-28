الجيش يعلن القضاء على ثلاثة "إرهابيين" في شمال الجزائر

قتل الجيش الجزائري ثلاثة "إرهابيين" خلال عملية في شمال البلاد السبت، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأحد.



وأوردت الوزارة في بيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تاشتة زواغة بالعطاف بالقطاع العسكري عين الدفلى"، تمكنت وحدات الجيش السبت "من القضاء على 3 إرهابيين خطيرين".



وأشارت الى أن القتلى هم دبار بومدين وحمناش إبراهيم وعلالي محمد، وأن العملية أدت الى ضبط بندقيتين رشاشتين (كلاشنيكوف) وكميات من الذخيرة.



ويعلن الجيش دورياً توقيف أو قتل "إرهابيين" وهي الصفة التي تطلق على الإسلاميين المسلحين الذين ظلوا ينشطون في مناطق متفرقة من الجزائر بعد الحرب الأهلية (1992-2002) التي عُرفت بـ"العشرية السوداء" وأسفرت عن 200 ألف قتيل بحسب حصيلة رسمية.



ورغم تطبيق ميثاق السلم والمصالحة في 2005 ووضع حد لأعمال العنف، لا تزال مجموعات مسلحة تقوم بعمليات متفرقة.



وبحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس يستند الى بيانات وزارة الدفاع، قتل 35 "إرهابياً" وأوقف 256 شخصاً يدعمون جماعات إسلامية مسلحة خلال عمليات عسكرية نفذها الجيش الجزائري منذ الأول من كانون الثاني 2024.

