مصر تشدد على أهمية دعم لبنان وتجنيبه ويلات الحرب

أكدت مصر اليوم، أهمية دعم لبنان و"تجنيبه ويلات الحرب"، وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله.



كما حذرت القاهرة، التي تلعب دور الوسيط في اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، من "مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان".