روسيا سيطرت على قريتين بمنطقة دونيتسك الأوكرانية

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع القول اليوم، إن القوات الروسية سيطرت على قريتي بروهريس ويفينيفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.