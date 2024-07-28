بريطانيا تدين هجوم الجولان وتعرب عن قلقها من خطر التصعيد بين إسرائيل ولبنان

دانت المملكة المتحدة الأحد الهجوم الصاروخي على الجولان الذي أدى إلى مقتل 12 شخصًا وأعربت عن قلق بالغ من خطر مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.وأفاد وزير الخارجية ديفيد لامي في بيان على "إكس" بأن حكومة حزب العمال الجديدة كانت واضحة في تأكيدها أن على حزب الله أوقف جميع هجماته على إسرائيل.