الانفصاليون في شمال مالي يعلنون تحقيق "انتصار كبير" على الجيش وحلفائه الروس

أعلن الانفصاليون في مالي تحقيق "انتصار كبير" الأحد على الجيش المالي وحلفائه الروس بعد ثلاثة أيام من "قتال عنيف" في بلدة تينزاواتن القريبة من الحدود مع الجزائر في شمال البلاد.



وقال المتحدث باسم تحالف جماعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق محمد المولود رمضان في بيان: "دمرت قواتنا بشكل نهائي قوات العدو هذه السبت، وتم الاستيلاء على عربات وأسلحة مهمة أو إتلافها. وأُسر العدد القليل من الناجين من صفوف فاماس ومليشيا فاغنر (الروسية)".