حركة القطارات تعود الى طبيعتها الإثنين في فرنسا بعد إنجاز إصلاح الأضرار

تعود حركة القطارات السريعة في فرنسا إلى طبيعتها "اعتبارا من صباح الاثنين" حسبما أعلنت شركة السكك الحديد الوطنية (اس ان سي اف) الأحد مع "انتهاء العمل بالكامل" على إصلاح الخطوط التي تضررت بسبب أعمال التخريب قبل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.



وذكرت الشركة في بيان، أن الوضع على المحور الأطلسي الأحد "شبه طبيعي" وأن "ثلاثة قطارات سريعة من أصل أربعة" تسير على المحور الشمالي "بدون أي إطالة في فترة الرحلة".



وليل الخميس الجمعة، قطعت كابلات الألياف الضوئية التي تمر قرب السكك الحديد وتضمن نقل معلومات السلامة للسائقين (الأضواء الحمراء والتحويل...) واضرمت النيران فيها عند محطات الإشارة الاستراتيجية.



وتم إحباط عمل تخريبي على الخط الجنوبي الشرقي من قبل عمال السكك الحديد الذين كانوا يقومون بأعمال صيانة ليلا.



وأحدثت عملية التخريب فوضى عارمة في المحطات الجمعة، في ذروة الازدحام للمغادرين والعائدين من العطلة الصيفية، وقبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.



وذكرت الشركة الأحد أنه "بفضل التعبئة الاستثنائية للعاملين في شبكة "اس ان سي اف" الذين اجتهدوا منذ صباح الجمعة، انتهت أعمال الإصلاح بالكامل على جميع خطوط القطارات السريعة المتضررة من أعمال التخريب".



وقالت: "كانت مراحل الاختبار ناجحة ويمكن الآن استخدام الخطوط بشكل طبيعي".



وأكدت الشركة أنه "اعتبارا من صباح الأثنين لن يكون هناك أي اضطرابات".