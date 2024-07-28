انزلاق أرضيّ وسط الصين

قُتل 15 شخصًا ودُمّر منزل، في انزلاق أرضيّ ناجم عن فيضانات في مقاطعة خنان، وسط الصين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وجاء الانزلاق الأرضيّ نتيجة فيضانات في جبل دمّرت نُزلا، وفق شبكة البث الرسمية "سي سي تي في".

وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة نشر أكثر من 300 عنصر إنقاذ في الموقع.

وأظهر تسجيل مصوّر نشرته "صحيفة شباب بكين" وحلًا وحطامًا عند طرف تلة فيما بدت شجرة اقتُلعت من جذورها أمام مبنى من ثلاثة طوابق.

وأشار العلماء إلى أنّ التغيّر المُناخيّ يجعل ظروف الطقس الشديدة أكثر تكرارًا وحدّة، علمًا بأنّ الصين أكبر متسبب بانبعاثات غازات الدفيئة في العالم.