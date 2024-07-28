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تفاصيل إجتماع المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل لبحث خطط الجيش للرد على لبنان

أخبار دولية
2024-07-28 | 13:14
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تفاصيل إجتماع المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل لبحث خطط الجيش للرد على لبنان
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تفاصيل إجتماع المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل لبحث خطط الجيش للرد على لبنان

يعقد المجلس الوزاري المصغر في اسرائيل اجتماعًا لبحث خطط الجيش للرد على لبنان.

هذه التفاصيل... 

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