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الرئاسة الفرنسية: ماكرون يتحدث إلى نتنياهو بعد التصعيد على جبهة لبنان
أخبار دولية
2024-07-28 | 13:55
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الرئاسة الفرنسية: ماكرون يتحدث إلى نتنياهو بعد التصعيد على جبهة لبنان
أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد في إطار سعي باريس لمنع تصعيد أوسع نطاقًا بين إسرائيل وحزب الله.
وأوضحت الرئاسة أن ماكرون ذكر نتنياهو بأن فرنسا ملتزمة تمامًا ببذل كل ما في وسعها من جهد لتجنب تصعيد جديد في المنطقة من خلال نقل رسائل إلى كل الأطراف المشاركة في الصراع.
أخبار لبنان
أخبار دولية
الفرنسية:
ماكرون
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لبنان
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