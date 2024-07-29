زعيمة المعارضة الفنزويلية تدعو الناخبين للبقاء في مكاتب الاقتراع لمراقبة الفرز

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو الناخبين للبقاء في مراكز الاقتراع لمراقبة عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد ويسعى خلالها الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو للفوز بولاية ثالثة.



وقالت ماتشادو من مقرّ الحملة الانتخابية للمعارضة في كراكاس "نودّ أن نطلب من جميع الفنزويليين البقاء في مراكز الاقتراع الخاصة بهم. أن يبقوا هناك لمراقبة" عمليات فرز الأصوات.



وأضافت وقد وقف إلى جانبها مرشح المعارضة للرئاسة إدموندو غونزاليس أوروتيا "لقد ناضلنا طوال هذه السنوات من أجل هذا اليوم، وهذه هي الدقائق الحاسمة".

