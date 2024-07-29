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هيومن رايتس تندّد بـ"أعمال عنف جنسي واسعة النطاق" في الخرطوم

أخبار دولية
2024-07-28 | 23:58
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هيومن رايتس تندّد بـ&quot;أعمال عنف جنسي واسعة النطاق&quot; في الخرطوم
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هيومن رايتس تندّد بـ"أعمال عنف جنسي واسعة النطاق" في الخرطوم

حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير أصدرته الإثنين من أنّ طرفي الحرب في السودان، وبخاصة قوات الدعم السريع، ارتكبت منذ بدء النزاع في الخرطوم وضواحيها "أعمال عنف جنسي واسعة النطاق".
     
وقالت المنظمة الحقوقية التي تتّخذ مقراً في نيويورك إنّها جمعت شهادات من 42 من مقدّمي الرعاية والعاملين الميدانيّين الذين أبلغوا عن 262 حالة عنف جنسي في العاصمة السودانية منذ بداية الحرب في نيسان 2023 وحتى شباط 2024.
     
وأضاف التقرير وعنوانه "الخرطوم لم تعد آمنة للنساء: العنف الجنسي ضدّ النساء والفتيات في عاصمة السودان" أنّ "قوات الدعم السريع ارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في المناطق التي تسيطر عليها في الخرطوم، وهي أفعال تشكّل جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية".
     
وبحسب التقرير فإنّ ضحايا هذا العنف هنّ بشكل رئيسي من "النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 9 و60 عاماً" وقد تعرّضن خصوصاً لجرائم "اغتصاب واغتصاب جماعي".
     

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