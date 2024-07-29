بلينكن يدعو الى فرز "عادل وشفّاف" للأصوات في انتخابات فنزويلا

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين الى فرز "عادل وشفّاف" لأصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا.



وقال بلينكن في بيان "الآن وقد انتهى التصويت، من المهم أن يتمّ فرز كل صوت بشكل عادل وشفّاف. ندعو السلطات الانتخابية لنشر الجدول التفصيلي للأصوات لضمان الشفافية والمحاسبة". وأتى بيان بلينكن قبيل إعلان المجلس الوطني الانتخابي في كراكاس فوز مادورو بحصوله على 51,2 بالمئة من الأصوات.

