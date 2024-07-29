مادورو يتعهد توفير "السلام والاستقرار والعدالة" بعد إعلان فوزه بالانتخابات

تعهد نيكولاس مادورو ليل الأحد الإثنين توفير "السلام والاستقرار والعدالة"، وذلك في كلمة أمام مؤيديه بعيد إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا.



وقال مادورو خلال احتفال أمام القصر الرئاسي في كراكاس "سيكون ثمة سلام واستقرار وعدالة. السلام واحترام القانون. أنا رجل سلام وحوار"، وذلك في ختام انتخابات أجريت في أجواء متوترة، وتحدثت خلالها المعارضة عن أعمال ترهيب ومخاوف من التزوير.

