فرنسا تعلن عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد الهجمات التخريبية قبل انطلاق الأولمبياد

عادت حركة القطارات السريعة في فرنسا إلى طبيعتها الاثنين، بعد ثلاثة أيام من أعمال التخريب المنسقة التي أحدثت فوضى عارمة في المحطات قبل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، وفق ما أعلن وزير النقل باتريس فيرغرييت.



وقال فيرغرييت عبر "آر تي إل"، "أستطيع التأكيد أن هذا الصباح (الاثنين)، عادت كل القطارات إلى الخدمة"، فيما لا يزال منفذ الهجمات الثلاثة على نقاط استراتيجية للبنية التحتية للسكك الحديد الجمعة غير معروف.



في السياق، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن باريس تميل إلى احتمال أن يكون متطرفون من أقصى اليسار وراء التخريب الذي استهدف الأسبوع الماضي شبكة السكك الحديدية التي تشغلها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية.



وتزامن ذلك التخريب مع حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.



وذكر دارمانان لتلفزيون (فرنسا 2) "حددنا هويات عدة أشخاص"، وذلك في إطار ملاحقة المخربين. وأضاف أن أسلوب المخربين يحمل بصمات متطرفي أقصى اليسار.