إيران تحتجز ناقلة محملة بنفط خام "مهرب"

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم، بأن طهران احتجزت ناقلة النفط (بيرل غي) التي ترفع علم توغو يوم الجمعة في الخليج وكانت تحمل 700 ألف لتر من النفط الخام الإيراني المهرب.



وقالت الوكالة شبه الرسمية إن "بيرل غي، المملوكة لمواطن عراقي يقيم في الإمارات، كانت تفرغ النفط المهرب من سفن إيرانية"، مشيرة الى أن السفينة نُقلت إلى ميناء الإمام الخميني.



وتكافح إيران، التي تمتلك بعضا من أرخص أنواع الوقود في العالم بسبب الدعم وانخفاض قيمة عملتها، عمليات التهريب المنتشرة برا إلى الدول المجاورة وبحرا إلى دول الخليج العربية.



وتظهر بيانات تتبع صدرت عن مجموعة بورصات لندن أن (بيرل غي) أمضت التسعين يوما الماضية في الإبحار بين ساحل الشارقة في الإمارات ومناطق قبالة ساحل العراق.



وكشفت الوكالة أن السلطات احتجزت الناقلة، وعلى متنها طاقم من تسعة هنود، بناء على أمر قضائي.



ووفقا لمجموعة بورصات لندن، فإن شركة جينسونغ المحدودة للخدمات البحرية هي المدير المسجل لناقلة النفط.



وفي الأسبوع الماضي، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة أخرى ترفع علم توغو وتحمل 1500 طن من زيت الغاز البحري.