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برلين تدعو إيران والأطراف الأخرى الى منع التصعيد في الشرق الأوسط

أخبار دولية
2024-07-29 | 06:31
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برلين تدعو إيران والأطراف الأخرى الى منع التصعيد في الشرق الأوسط
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برلين تدعو إيران والأطراف الأخرى الى منع التصعيد في الشرق الأوسط

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم، أن برلين تدعو جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط، خصوصا إيران، إلى منع حدوث تصعيد بعد الهجوم الصاروخي على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل الذي أدى إلى مقتل 12 طفلا وفتى مطلع الأسبوع.

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