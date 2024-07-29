اصابات بعد خروج قطار عن القضبان في فولغوغراد في روسيا

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أكثر من 20 راكبا أصيبوا بعد اصطدام قطار بشاحنة في منطقة فولغوغراد الروسية اليوم الاثنين.



وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن هناك مخاوف من إصابة ما يصل إلى 100 شخص.