ألمانيا لن ترضخ "للترهيب" بعد تهديدات بوتين بشأن الأسلحة النووية

حذرت الحكومة الألمانية من أنها لن ترضخ "للترهيب" بعدما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستئناف إنتاج أسلحة نووية متوسطة المدى إذا عمدت الولايات المتحدة إلى نشر صواريخ في ألمانيا أو في أي مكان في أوروبا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سيباستيان فيشر خلال مؤتمر صحافي: "لنكن واضحين، لن ترهبنا تصريحات كهذه".