رئيس الإمارات: توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع تشيلي

سعدت بلقاء فخامة غابرييل بوريك فونت اليوم في أبوظبي. بحثنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الأولوية، وشهدنا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي، والتي تعد نقلة نوعية في مسار علاقاتهما ومن شأنها بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز الرخاء… pic.twitter.com/tRJY0HLUdx
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 29, 2024
سعدت بلقاء فخامة غابرييل بوريك فونت اليوم في أبوظبي. بحثنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الأولوية، وشهدنا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي، والتي تعد نقلة نوعية في مسار علاقاتهما ومن شأنها بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز الرخاء… pic.twitter.com/tRJY0HLUdx