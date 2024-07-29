رئيس الإمارات: توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع تشيلي

أعلن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في منشور على منصة إكس، أن الإمارات وتشيلي وقعتا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خلال زيارة الرئيس التشيلي لأبوظبي.



وقال في المنشور: "شهدنا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي، والتي تعد نقلة نوعية في مسار علاقاتهما ومن شأنها بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز الرخاء والتنمية الدائمين لشعبينا".