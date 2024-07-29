نتانياهو يزور موقع سقوط الصاروخ في الجولان السوري المحتل

زار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم، موقع سقوط الصاروخ في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، بعد يومين من الضربة الضربة التي اتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني بشنها، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.



وأسفر سقوط الصاروخ على ملعب لكرة القدم عن مقتل 12 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و16 عاما، وإصابة العشرات الآخرين، بحسب السلطات المحلية.

