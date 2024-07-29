نتنياهو زار مجدل شمس: "ردنا سيأتي وسيكون قاسيا"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الذي وقع على هضبة الجولان المحتلة وأسفر عن مقتل 12 طفلا وفتى.



وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه بعد زيارته مجدل شمس، موقع الهجوم الذي تلقي إسرائيل بمسؤوليته على "حزب الله": "دولة إسرائيل لن ولا يمكن أن تسمح بمرور هذا الأمر. سيأتي ردنا، وسيكون قاسيا".