رئيسة وزراء إيطاليا تبحث مع الرئيس الصيني تطورات الحرب بأوكرانيا والوضع بالشرق الأوسط

أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم، أنها بحثت مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تطورات الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط خلال اجتماع في بكين.



وذكر أنهما ناقشا أيضا "التوترات المتزايدة" في منطقة المحيطين الهندي والهادي.



وجاء في بيان أن الجانبين تناولا "القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية من الحرب في أوكرانيا إلى مخاطر تفاقم التصعيد في الشرق الأوسط. كما ناقشا التوترات المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي".



وتطرقا أيضا إلى بحث قضايا الذكاء الاصطناعي ومكافحة تغير المناخ وإصلاح مجلس الأمن الدولي.