الشرطة البريطانية تعتقل رجلا بعد "واقعة كبيرة" في شمال غرب إنكلترا

أعلنت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على رجل بعد "واقعة كبيرة" في ساوثبورت بشمال غرب إنكلترا اليوم، أسفرت عن سقوط عدد من المصابين.



وذكرت شرطة مرزيسايد أنها تلقت بلاغات عن عملية طعن وأن أفراد الشرطة المسلحين ضبطوا سكينا. وأكدت أنه لا يوجد تهديد أكبر على المواطنين.