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قبرص تعلن أنها مستعدة لعمليات إجلاء من الشرق الأوسط إذا لزم الأمر
أخبار دولية
2024-07-29 | 09:59
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قبرص تعلن أنها مستعدة لعمليات إجلاء من الشرق الأوسط إذا لزم الأمر
أعلن وزير الخارجية القبرصي اليوم، أن بلاده مستعدة للمساعدة في إجلاء مدنيين من الشرق الأوسط إذا تصاعدت المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله".
وأوضح وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس للصحفيين، أن السلطات القبرصية لديها آلية استجابة طارئة للإجلاء المحتمل لمدنيين منذ تشرين الأول الماضي.
وقال: "لقد حددنا الطريقة التي سيعمل بها البرنامج، إذا لزم الأمر".
وأضاف الوزير: "نأمل جميعا ألا يكون ذلك ضروريا، لكن إن لم يحدث ذلك، ستواصل قبرص العمل كجسر أمان لتسهيل رحيل المدنيين من أي بقعة محاصرة في منطقتنا".
وكانت جزيرة قبرص الواقعة في شرق البحر المتوسط قد استُخدمت لإجلاء آلاف الأجانب من لبنان في 2006 أثناء الحرب بين إسرائيل و"حزب الله". كما استخدمت بريطانيا الجزيرة لإجلاء البريطانيين ومزدوجي الجنسية من السودان العام الماضي.
أخبار دولية
قبرص
إجلاء
الشرق الأوسط
إسرائيل
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