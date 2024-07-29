الجيش الإسرائيليّ يفتح تحقيقًا في شأن إساءة معاملة معتقل من غزة

فتح الجيش الإسرائيليّ تحقيقًا للاشتباه في إساءة معاملة معتقل فلسطينيّ في معتقل سديه تيمان العسكريّ، في النقب إلى حيث نُقل الفلسطينيون الذين اعتقلوا في غزة منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول.

وقال الجيش إنه بناء على أمر المدعي العام العسكريّ، وفي أعقاب الاشتباه في إساءة معاملة معتقل إساءة كبيرة في معسكر سديه تيمان العسكريّ، فُتح تحقيق في هذه القضية.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن ثمانية جنود اعتقلوا في إطار التحقيق.

وبثت شبكات التلفزيون لقطات لإسرائيليين توجهوا إلى معسكر الاعتقال، بعد سماعهم باحتجاز الجنود وتمكن بعضهم من اقتحامه.

وأدان رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي اقتحام المعتقل.

وقال في بيان إنّ اقتحام قاعدة عسكرية والإخلال بالنظام فيها سلوك خطير وغير مقبول بأي حال من الأحوال.

وأضاف: "نحن في خضم حرب، وأفعال من هذا النوع تمثل خطراً على أمن الدولة."