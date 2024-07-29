البيت الأبيض يعلن حزمة مساعدات لأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة أعلنت اليوم حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار وتشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات.