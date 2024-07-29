جون كيربي: لإسرائيل كل الحق في الرد على "حزب الله"

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أن إسرائيل لها كل الحق في الرد على "حزب الله"، بعد هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة السبت.



لكنه أشار الى أن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن هذا الهجوم يجب أن يؤدي إلى تصعيد.



ونفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم على مجدل شمس الذي تسبب بمقتل 12 طفلا وفتىالسبت.