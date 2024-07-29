إيران تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع غامبيا

أعلنت إيران استئناف العلاقات الدبلوماسية مع غامبيا، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية، بعد نحو 14 عاما من قطعها بقرار من بانجول.



وقالت الوزارة في بيان: "في أعقاب اجتماع مسؤولين كبار من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية غامبيا... قرّر الجانبان الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية في 29 تموز 2024 بما يخدم مصالح البلدين".



وجاء البيان بعد أن التقى القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري مع نظيره الغامبي مامادو تانغارا.



وصل وزير الخارجية الغامبي إلى طهران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المقرر الثلاثاء.



وقطعت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا علاقاتها مع إيران عام 2010 بعد أن ضبطت الحكومة النيجيرية ما قالت إنها شحنة أسلحة غير قانونية من إيران إلى غامبيا.



وصُرح رسميا عن الحاويات الثلاث عشرة التي تحمل أسلحة على أنها مواد بناء.



وأكدت طهران حينها أن شحنة الأسلحة التي أرسلتها شركة خاصة، متوافقة مع القانون الدولي.



لكن غامبيا نفت أنها كانت وجهة الأسلحة، وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران.



واتهمت طهران بعد ذلك الولايات المتحدة بالضغط على بانجول لاتخاذ هذه الخطوة.



في مطلع عام 2011، قدمت نيجيريا عظيم أغاجاني، وهو مواطن نيجيري يُزعم أنه عضو في الحرس الثوري الإيراني، للمحاكمة على خلفية شحنة الأسلحة.



وفي عام 2013، حُكم على أغاجاني وشريكه النيجيري بالسجن خمس سنوات لكل منهما بتهمة شحن الأسلحة.



وأثارت شحنة الأسلحة اهتماما دوليا نظرا لاحتمال انتهاكها العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.