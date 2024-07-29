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إيطاليا تؤمن بإمكان وقف "دوامة العنف" في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-07-29 | 12:58
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إيطاليا تؤمن بإمكان وقف "دوامة العنف" في الشرق الأوسط
أكد وزير الخارجية الإيطالي لنظيريه الإسرائيلي واللبناني أنه "من الممكن وقف دوامة العنف"، في حين جدد دعوته إلى وقف إطلاق النار، بحسب مكتبه.
وأورد المكتب أن أنطونيو تاياني تحدث مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بعد يومين من مقتل 12 طفلا في قصف صاروخي على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وقال تاياني في بيان أصدره مكتبه: "من الممكن وقف دوامة العنف ويجب أن يتم ذلك الآن. ويجب قطعا تجنب اندلاع حرب جديدة".
وأكد لنظيريه "طلب إيطاليا الوقف الفوري لإطلاق النار وخفض التصعيد في جميع أنحاء المنطقة".
وتأتي دعوة تاياني ضمن ما تحدث عنه بو حبيب من جهود دبلوماسية تبذلها الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى لمحاولة احتواء الرد المتوقع من جانب إسرائيل على القصف.
وقال وزير الخارجية الإيطالي: "لقد أعربت لوزير الخارجية كاتس عن تعازي الحكومة العميقة بسبب "الهجوم الدنيء" على مجدل شمس، والذي أودى بحياة شباب أبرياء بشكل مأسوي".
حملت إسرائيل والولايات المتحدة "حزب الله" مسؤولية القصف الصاروخي الذي وقع السبت وأسفر عن مقتل 12 ضحية تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاما.
وأضاف تاياني: "لقد أكدت للوزير بو حبيب التزام الحكومة الإيطالية تجاه المؤسسات اللبنانية التي يعد استقرارها مهما للمنطقة بأكملها". وتابع: "نحن ملتزمون بدعم القوات المسلحة اللبنانية، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، وتعزيز برنامج المساعدات الدولية الذي يمكن أن يسمح بتعزيزها وتجهيزها بشكل أفضل".
ودعا أنطونيو تاياني أيضا إلى "احترام وحماية" بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تضم ألف جندي إيطالي.
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إيطاليا
الشرق الأوسط
عبد الله بو حبيب
يسرائيل كاتس
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