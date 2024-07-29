نتنياهو: حماس تمنع التوصل إلى اتفاق بشأن غزة وإسرائيل لم تغير الشروط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تمنع التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن في غزة، مشيرا الى أن إسرائيل لم تغير أيا من شروطها.وقال إن إسرائيل متمسكة بمبادئ الاقتراح الأصلي، والتي تشمل إطلاق أكبر عدد ممكن من الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، وسيطرة إسرائيل على ممر الحدود بين غزة ومصر، ومنع الأسلحة والمسلحين الفلسطينيين من العودة إلى شمال قطاع غزة.