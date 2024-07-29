وزير الدفاع الإسرائيلي: "حزب الله" سيتحمل المسؤولية عن هجوم الجولان

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن اليوم بأن "حزب الله" سيتحمل المسؤولية عن هجوم صاروخي تسبب في مقتل 12 طفلا وفتى في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.



وقال مكتب غالانت إنه أطلع أوستن على الهجوم الصاروخي الذي وقع السبت.



وأضاف مكتبه: "أشار الوزير غالانت إلى أن الهجوم الذي وقع السبت يمثل تصعيدا كبيرا وأن حزب الله وكيل إيران سيتحمل المسؤولية عنه".