الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الدفاع الإسرائيلي: "حزب الله" سيتحمل المسؤولية عن هجوم الجولان

أخبار دولية
2024-07-29 | 13:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الدفاع الإسرائيلي: &quot;حزب الله&quot; سيتحمل المسؤولية عن هجوم الجولان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الدفاع الإسرائيلي: "حزب الله" سيتحمل المسؤولية عن هجوم الجولان

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن اليوم بأن "حزب الله" سيتحمل المسؤولية عن هجوم صاروخي تسبب في مقتل 12 طفلا وفتى في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال مكتب غالانت إنه أطلع أوستن على الهجوم الصاروخي الذي وقع السبت.

وأضاف مكتبه: "أشار الوزير غالانت إلى أن الهجوم الذي وقع السبت يمثل تصعيدا كبيرا وأن حزب الله وكيل إيران سيتحمل المسؤولية عنه".

أخبار دولية

يوآف غالانت

لويد أوستن

حزب الله

الجولان

LBCI التالي
فرنسا تعلن عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد الهجمات التخريبية قبل انطلاق الأولمبياد
مادورو يتعهد توفير "السلام والاستقرار والعدالة" بعد إعلان فوزه بالانتخابات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:37

وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: الهجوم الصاروخي على الجولان "تصعيد كبير" وحزب الله سيتحمل المسؤولية

LBCI
أخبار دولية
2024-07-28

إسرائيل: حزب الله "تجاوز الخطوط الحمر" بعد الضربة على الجولان

LBCI
أخبار دولية
2024-07-28

بلينكن: "كل المؤشرات" تدل على أن حزب الله أطلق الصاروخ على الجولان

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-28

بلينكن: كل الدلائل تشير إلى أن الصاروخ الذي أصاب هضبة الجولان أطلقه حزب الله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:05

قوات القيادة المركزية الأميركية دمّرت طائرة مسيرة للحوثيين

LBCI
أخبار دولية
14:35

ماكرون لبزشكيان: على طهران وقف دعمها للجهات المزعزعة للاستقرار

LBCI
أخبار دولية
14:32

هجوم بسكين في بريطانيا

LBCI
أخبار دولية
14:09

مادورو يندد بمحاولة انقلاب إثر إعلان فوزه رسميا بالرئاسة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-07-28

مصادر ديبلوماسية متابعة من واشنطن وبيروت للـLBCI: الضربة الإسرائيلية على لبنان محسومة والعمل جار على أن تكون محدودة في الحجم والمكان وتجنب المدن الكبيرة حيث الإكتظاظ السكاني والمدنيين بما فيها بيروت بمعنى أن لا تجر حزب الله إلى رد كبير يفرض عليه

LBCI
أخبار لبنان
15:08

هزة ارضية ضربت سوريا بقوة 3،5 درجات بحسب مقياس ريختر شعر بها بعض السكان في شمال لبنان

LBCI
حال الطقس
00:42

اليكم طقس مطلع الأسبوع...

LBCI
أخبار لبنان
10:56

الخبير العسكريّ العميد امين حطيط في ذمّة الله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

البطريرك الدويهي ووادي قنوبين.. حكاية امتدت لعقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

أجواء الأبطال اللبنانيين قبل المنافسات وخلالها مباشرة من فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أبرز المسابقات في الساعات الأخيرة ضمن ألعاب باريس الأولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان متواصلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

لبنان في حال انتظار للضربة... وبيروت محيدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

سوق الاثنين في النبطية مفتوح ولكن بإقبال حذر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

هذا ما حصل في معسكر سديه تيمان حيث يحتجز الجيش الاسرائيلي أسرى من غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

إسرائيل تحدد بنك الأهداف في لبنان... إليكم بعض الاحتمالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

رغم الإلغاءات والتأجيلات.. مطار بيروت يعج بالواصلين!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:44

بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات ليومي 29 و30 تموز

LBCI
أخبار لبنان
04:45

بلينكن ورئيس إسرائيل يبحثان الحل الدبلوماسي للسماح للمواطنين على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان بالعودة إلى منازلهم

LBCI
أخبار لبنان
07:56

شركات طيران تعلّق رحلاتها إلى بيروت... ولكن هكذا يبدو المشهد في المطار

LBCI
أخبار لبنان
15:08

هزة ارضية ضربت سوريا بقوة 3،5 درجات بحسب مقياس ريختر شعر بها بعض السكان في شمال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

إسرائيل تحدد بنك الأهداف في لبنان... إليكم بعض الاحتمالات

LBCI
فنّ
07:50

ممثل مصري شهير في العناية المركزة... ما القصّة؟

LBCI
موضة وجمال
09:26

بعد تتويجها على عرش الجمال اللبناني... هذا ما نشرته ندى كوسا! (صورة)

LBCI
فنّ
05:00

بحضور جبران باسيل.. عامر زيان يحتفل بمعمودية طفله في حفل أشبه بالزفاف (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More