فنزويلا تعلق الرحلات الجوية مع بنما والدومينيكان

ستعلق فنزويلا اعتبارا من الأربعاء الرحلات الجوية من بنما وجمهورية الدومينيكان وإليهما، بسبب "إجراءات التدخل" من جانب حكومتَي هذين البلدين اللذين شككا في إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، وفق ما أعلنت وزارة النقل الفنزويلية الاثنين.



وأعلنت الحكومة الفنزويلية في بيان "التعليق الموقت للرحلات التجارية" من بنما والدومينيكان وإليهما، اعتبارا من 31 تموز/يوليو.



وأعلنت فنزويلا في وقت سابق الاثنين أيضا سحب موظفيها الدبلوماسيين من سبع دول في أميركا اللاتينية احتجاجا على "تدخل" حكومات هذه البلدان التي شككت في إعادة انتخاب مادورو، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية.