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واشنطن تؤكد دعمها الفيليبين
أخبار دولية
2024-07-29 | 23:58
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واشنطن تؤكد دعمها الفيليبين
وصل وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن الثلاثاء إلى مانيلا لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة للفيليبين ولا سيما بمواجهة الصين.
وتهدف المحادثات المشتركة مع نظيريهما الفيليبينيين إنريكي مانالو وجيلبرتو تيودورو "المعروفة باسم 2+2" إلى تعزيز العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والفيليبين والتذكير بدعم الولايات المتحدة "الثابت" في مواجهة أنشطة بكين "المزعزعة للاستقرار" في بحر الصين الجنوبي وما وراءه.
وهذه أول مرة تستضيف الفيليبين هذا الحوار الرباعي. والولايات المتحدة والفيليبين ترتبطان بمعاهدة دفاع مشترك منذ خمسينيات القرن المنصرم.
والتقى بلينكن وأوستن الرئيس فرديناند ماركوس صباح الثلاثاء. وأكد بلينكن أن سلسلة الاجتماعات هذه تمثل مؤشرا إلى "مستوى عال جدا من الالتزام بين بلدينا"، مضيفا في القصر الرئاسي "نحن ممتنون حقا لهذه الشراكة".
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