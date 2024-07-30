ترامب: افتتاح الأولمبياد "مهين"

وصف المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب الاثنين حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس بأنه "مهين".



وقال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "أنا منفتح جدا لكنني أعتقد أن ما فعلوه كان مهينا".



بدأ العرض الذي أثار الجدل بمشهد لأشخاص بينهم رجال بملابس نسائية يجتمعون حول مائدة، ليعيد إلى الأذهان لوحة العشاء الأخير للمسيح مع تلاميذه. واستنكر مجمع أساقفة فرنسا "مشاهد تنطوي على سخرية واستهزاء بالمسيحية".



وأثار العرض انتقادات قوية عبر عنها سياسيون يمينيون متطرفون على الشبكات الاجتماعية، ولا سيما في فرنسا وإيطاليا.

