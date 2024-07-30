مقتل طفلين في هجوم بسكين في بريطانيا

قُتل طفلان وأصيب 11 شخصا بينهم تسعة أطفال بجروح في هجوم بسكين في ساوثبورت في شمال غرب إنكلترا الاثنين وفق الشرطة.



وقالت الشرطة للصحافيين إنها أوقفت شابا يبلغ 17 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ومحاولة قتل في هجوم في ساوثبورت قرب ليفربول في شمال غرب إنكلترا، مشيرة إلى أن الدوافع لم تتّضح بعد.



وقع الهجوم قبيل منتصف النهار الاثنين في مدينة ساوثبورت الساحلية الصغيرة التي تبعد حوالى عشرين كيلومترا شمال ليفربول.

