صندوق النقد يوافق على برنامج مساعدات بقيمة 3,4 مليارات دولار لإثيوبيا

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاثنين على برنامج مساعدات لإثيوبيا بقيمة 3,4 مليارات دولار وذلك عقب إعلان هذه الدولة أنها ستخفف القيود على نظام الصرف الأجنبي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع.



وستؤدي موافقة المجلس على هذا البرنامج الذي يمتد لأربع سنوات إلى صرف شريحة أولية بقيمة مليار دولار على الفور.



وقال الصندوق في بيان إن الهدف من البرنامج هو "دعم تنفيذ السلطات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وإرساء أسس النمو الذي يقوده القطاع الخاص".