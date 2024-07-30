المعارضة الفنزويلية تقول إنها قادرة على إثبات فوزها في الانتخابات الرئاسية

أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو الاثنين أن المعارضة لديها الوسائل "لإثبات" فوز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا في الانتخابات الرئاسية.



وقالت ماتشادو "لدينا الوسائل لإثبات الحقيقة"، مشيرة إلى أن المعارضة تمتلك "الدليل على النصر" بعد جمع 73% من بطاقات النتائج من مراكز الاقتراع. ووفقا لهذه النتائج التي أعلنتها المعارضة، حصل غونزاليس أوروتيا على 6,27 ملايين صوت، في مقابل 2,7 مليون صوت للرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو الذي أعلن المجلس الوطني الانتخابي فوزه.