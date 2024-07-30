رئيسة وزراء إيطاليا "قلقة للغاية" إزاء الوضع في لبنان

ناشدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني اليوم الثلاثاء إسرائيل عدم السقوط في "فخ" الرد الانتقامي، قائلة إنها "قلقة للغاية" إزاء الوضع في لبنان وخطر حدوث تصعيد في المنطقة.



وقالت في تصريحات خلال زيارة رسمية إلى الصين إن المجتمع الدولي ينبغي أن يواصل بث رسائل التهدئة.



وأضافت أن الصين يمكنها أن تساهم في هذه الجهود نظرا "لعلاقاتها القوية" مع إيران والسعودية.

