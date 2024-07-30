بلينكن: واشنطن ستقدّم تمويلا عسكريا للفيليبين بقيمة 500 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء بأن الولايات المتحدة ستقدّم تمويلا عسكريا للفيليبين بقيمة 500 مليون دولار، في وقت تعزز واشنطن علاقاتها مع مانيلا في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد.



يزور بلينكن مانيلا برفقة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن كجزء من جولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تهدف لتعزيز تحالفات واشنطن الهادفة لمواجهة بكين.

