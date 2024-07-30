الأرصاد الجوية الفرنسية تصدر إنذارا برتقاليا من حصول عواصف في المنطقة الباريسية



أصدرت الأرصاد الجوية الفرنسية الثلاثاء إنذارا برتقاليا، وهو ثاني أعلى مستوى، بحصول عواصف في باريس ومنطقتها اعتبارا من الساعة 18,00 ت غ، في وقت تستضيف العاصمة دورة الألعاب الأولمبية.



وحذرت الأرصاد في نشرتها من عواصف رعدية وأمطار غزيرة اعتبارا من الساعة 18,00 (16,00 ت غ)، في اليوم الرابع من أولمبياد 2024.

