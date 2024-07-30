ماكرون لمحمد السادس: مخطط المغرب هو الأساس الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية

أبلغ الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون العاهل محمد السادس أنّ مخطط الحكم الذاتيّ، الذي تقدمت به الرباط هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسيّ في شأن قضية الصحراء الغربية، وفق ما أعلن الديوان الملكيّ المغربيّ.



ووجّه ماكرون إلى محمد السادس رسالة، في الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه العرش، أكّد فيها أنّه بالنسبة لفرنسا، فإنّ الحكم الذاتيّ تحت السيادة المغربية يعد الإطار، الذي يجب من خلاله حل هذه القضية.



واعتبر ماكرون، حسب البيان، أنّ هذا المخطط يشكّل، من الآن فصاعدًا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسيّ، عادل، مستدام، ومتفاوض في شأنه، طبقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وأوضح أنّ حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية.



والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها.



وتقترح الرباط منح هذه المنطقة حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.