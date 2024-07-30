الكرملين: على المعارضة في فنزويلا قبول خسارتها الانتخابات الرئاسية

اعتبر الكرملين أنّه على المعارضة، في فنزويلا، قبول هزيمتها، في الانتخابات الرئاسية، بعدما نزل متظاهرون إلى الشوارع، احتجاجًا على النتائج الرسمية، التي أظهرت فوز الرئيس نيكولاس مادورو.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نرى أنّ المعارضة لا تريد قبول الهزيمة، لكنّنا نعتقد انه عليها القيام بذلك."