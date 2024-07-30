صحيفة "ميدل إيست آي": دول الخليج قد تكون جزءا من قوة حفظ سلام تدعمها اميركا في غزة

كشفت صحيفة "ميدل إيست آي" أن دول الخليج قد تكون جزءا من قوة حفظ سلام تدعمها الولايات المتحدة الأميركية في قطاع غزة عند انتهاء الحرب.وأوضحت الصحيفة أنه في الأسبوع الماضي، وللمرة الثانية في شهر واحد، دعت الإمارات العربية المتحدة إلى نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة لتوفير الأمن بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. ويمثل القرار تحولاً ملحوظاً من جانبها، خصوصا أنها سبق وردت بقوة في أيار الماضي ضد ادعاء إسرائيل بأنها قد تساعد في هذا الأمر.