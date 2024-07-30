جبهة بوليساريو تتهم فرنسا "بدعم احتلال" الصحراء الغربية

استنكر المسؤول البارز في جبهة بوليساريو محمد سيداتي، دعم فرنسا "احتلال" الصحراء الغربية، في وقت أعلنت باريس دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط بشأن هذه المنطقة المتنازع عليها.



وقال وزير الخارجية الصحراوي في بيان نشرته مساء الاثنين "وكالة الأنباء الصحراوية" أن الحكومة الفرنسية لم تعد تخفي موقفها بإعلانها رسميا "دعم" هذا المخطط.

