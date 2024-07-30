التهاب الدماغ الفيروسيّ ينتشر في ولاية جوجارات في غرب الهند

قُتل 56 شخصًا على الأقل، في ولاية جوجارات، في غرب الهند، بسبب التهاب الدماغ الفيروسيّ.



ودفع ذلك بالسلطات، لتكثيف المراقبة للمرض الناجم عن عدوى فيروسية تنتشر غالبًا، عن طريق ذباب الرمل والقراد.



وقد يتسبب التهاب الدماغ الفيروسيّ في حمى شديدة ويؤثر في كثير من الحالات على الدماغ.



وقال مفوض الصحة، في ولاية جوجارات هارشاد باتيل إنّ من بين 56 حالة وفاة خلال الشهر الماضي، تأكد وفاة ربعهم بسبب فيروس تشانديبورا.



وأضاف باتيل لرويترز عن تفشي المرض: "المرضى كلهم تقريبًا من الأطفال وعلى حد علمي، لا يصيب هذا الفيروس إلا الأطفال."



وأوضح باتيل أنّ السلطات الصحية المحلية تراقب حالات التهاب الدماغ، منذ شهر وستواصل مراقبة العدوى عن كثب بين عامة السكان، وتكثيف المراقبة في المناطق التي أبلغت عن حالات.