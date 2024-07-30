أعلن الدفاع المدنيّ في قطاع غزة ارتفاع عدد قتلى العملية العسكرية الإسرائيلية في خان يونس التي بدأت في 22 تموز إلى 300 قتيل.وقال المتحدث باسم الدفاع المدنيّ في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس: "منذ بداية الاجتياح الإسرائيليّ البري للمناطق الشرقية لمحافظة خان يونس."وأضاف: "طواقم الدفاع المدنيّ والطواقم الطبية تنتشل قرابة 300 شهيد جزء كبير منهم عبارة عن جثامين متحللة."