سلطات طالبان تقطع الروابط مع السفارات الموالية للنظام السابق في الغرب

أعلنت حكومة طالبان قطع أي روابط مع سفارات أفغانستان في الدول الغربية التي بقيت موالية للنظام السابق.



وبعد سيطرة طالبان على السلطة في آب 2021، واصلت بعض السفارات العمل بطاقم دبلوماسيّ موال للجمهورية التي أقيمت في أعقاب الاجتياح الغربيّ للبلد وحتى انسحابها منه.



وكانت هذه السفارات تصدر جوازات سفر وتأشيرات دخول باسم "إمارة أفغانستان الإسلامية" التي أقامتها حركة طالبان قبل نحو ثلاث سنوات ولا تعترف بها أي دولة.



غير أن سلطات طالبان عينت سفراء أو قائمين بالأعمال في عدد من الدول ولا سيما الدول المجاورة.



وأعلنت وزارة الخارجية أنها "لم تعد تتحمل مسؤولية" جوازات السفر وتأشيرات الدخول التي تصدرها البعثات الدبلوماسية غير المعترف بها من كابول.