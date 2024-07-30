استهداف مسلحين أكراد في شمال العراق بضربات تركية

استهدفت القوات الجوية التركية مسلحين أكرادا في شمال العراق بضربات أسفرت عن مقتل 13 عضوا في حزب العمال الكردستاني، بحسب وزارة الدفاع التركية.



وقالت الوزارة في بيان إن مسلحي حزب العمال الكردستاني "حُيدوا" في منطقتي غارا وحفتانين في شمال العراق.



وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان سابق إن الجيش التركي نفذ ضربات جوية في شمال العراق يوم الجمعة ودمر 25 هدفا للمسلحين الأكراد.



وأشارت إلى أن تلك الأهداف شملت كهوفا وملاجئ ومخابئ ومستودعات ومنشآت.



